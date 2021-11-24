台灣受邀參與民主峰會　北京：美國挑動陣營對抗　再現冷戰思維

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月舉行首屆視像「民主峰會」，美國國務院11月23日公布受邀名單，110名受邀者包括台灣，而中俄等國則未在名單上。中國外交部發言人11月24日批評美方推行集團政治，挑動陣營對抗，是冷戰思維的再現。



在11月24日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應記者問詢時做出上述表態。

趙立堅表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，重申世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。

趙立堅指出，台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位，促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力提供任何講台，停止為「台獨」勢力張目。警告為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台，與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

至於「領導人民主峰會」，趙立堅稱民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。

他批評美方披着民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

稍早前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的，堅決反對美台進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

根據美國務院23日公布的名單，拜登政府已邀請台灣參加下個月的「民主峰會」。峰會將於12月9日至10日在線上舉行，據稱旨在「打擊腐敗」、「促進尊重人權」等。

彭博社評論稱，有幾個美國的「表面夥伴」沒有出現在最終名單裏，比如北約成員國土耳其，這凸顯了拜登政府在確定受邀方上面臨的挑戰。而將台灣納入峰會名單，可能是拜登政府在此次峰會上最有爭議的決定。