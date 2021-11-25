瑞典首位女首相當選數小時後宣布辭職

瑞典首位女首相安德松（Magdalena Andersson）11月24日當選幾個小時後宣布辭職，她在記者會上披露辭職原因。



11月24日，瑞典議會預算投票結束後，瑞典新任首相安德松在新聞發布會上發言。（AP）

綜合媒體11月25日報道，在綠色環境黨決定退出執政聯盟後，幾個小時前剛當選的瑞典女首相安德松於24日宣布辭職。

報道稱，瑞典政府提出的財政預算案24日未能獲得議會支持，大部分議員支持了反對黨的預算案。之後綠色環境黨宣布退出瑞典少數派政府，稱不能接受由反對黨起草的預算案。

按照慣例，如果一個執政黨離開聯合政府，聯合政府將被迫下台，議會將對新提名的首相候選人進行投票。在綠色環境黨退出政府後，安德松向議會請辭。

安德松在24日晚召開的新聞發布會上表示，她辭職的主要原因是不願領導「一個可能被質疑合法性的政府」，並表示希望嘗試以一黨政府領導人的身份再次當選首相。

安德松24日被瑞典議會投票選舉為首相，成為瑞典首位女首相。她從2014年開始擔任瑞典財政大臣，11月初成為瑞典社會民主黨新黨魁。24日當選首相後，按照計劃，安德松本將於本月26日正式就職並組建新政府。