英國列中國為人權惡化國家　中方：不容干涉內政

英國外交部11月23日發表人權和民主報告，繼續將中國列為「人權狀況惡化國家」，指新疆出現侵犯人權行為，以及香港的權利和自由受到打壓。中方24日回應指不容外國干涉中國內政。



英國外交部的報告指出，香港的自由和民主進一步受壓，香港當局利用《港區國安法》限制言論自由，打壓政治異見聲音。香港的選舉制度修改，令參選受到限制，英國政府視此舉為中方違反《中英聯合聲明》。

報告又指，新疆仍然持續出現侵犯人權的情況，西藏的宗教和文化受到嚴格限制，外國駐華記者受到騷擾、恐嚇和暴力對待等。

中國駐英國大使館發言人表示強烈不滿和堅決反對，指中國致力於促進和保護人民人權和基本自由，中國的人權事業取得巨大進步，是任何不帶偏見的人都承認的事實，並強調新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。

發言人又指，英國存在少數族裔狀況惡化、種族歧視案件頻發等人權問題，英方在有關方面絕不是「優等生」，沒有資格當「教師爺」，奉勸英方反省自身人權問題，停止對別國指手畫腳及干涉別國內政。