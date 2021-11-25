摩根大通CEO後悔發表「長壽論」　中國外交部巧回記者提問

摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）日前出席波士頓學院執行長俱樂部的小組討論會時，他笑言「摩根大通銀行將比中國共產黨更長壽」。



據《路透》報導，戴蒙重申摩根大通致力於在中國展開業務，他笑言「前幾天我開了個玩笑，說共產黨正在慶祝成立100週年，摩根大通也是如此。我敢打賭，我們將持續更長久。」他又指，「我不能在中國這麼說。但不管怎麼樣，他們可能都在聽。」

摩根大通是美國最大的銀行之一，1921年開始在中國展開業務，同年共產黨在中國成立。而在今年稍早前，摩根大通獲得中國監管機構的批准，成為中國第一家外商獨資證券商。

美國彭博社稱，戴蒙在講話中還提到台灣、香港問題。（Reuters）

戴蒙11月24日改口，稱對自己有關摩根大通會比中國共產黨長壽的說法感到後悔。外電引述由摩通發出的聲明中，戴蒙稱不應作出有關言論，同時指出只希望強調該行的強韌及屹立至今。

外電亦引述摩通發言人指出，戴蒙意識到在談論其他國家或政權時，不應採取輕率或以不尊重的態度；又指出非其本人是希望支持與中國就經濟進行具建設性及深入的對話。

摩根大通一名發言人11月24日補充解釋說，戴蒙後來強調任何時候都不應該以輕率或不尊重的口吻談論一個國家或其領導人。「在討論期間，戴蒙明確表示中國和中國人民是很聰明和有思想的。」

彭博社記者11月24日就戴蒙言論向中國外交部發言人趙立堅提問，對此有何評論？

趙立堅回應稱，「彭博社不是『嚴肅媒體』嗎？這種博眼球的話，你們也要拿來刷存在感？」