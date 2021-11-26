緬甸6級地震　印度兩地狂搖30秒　網民：有生以來感覺最強一次

撰文：許懿安
出版：更新：

歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）稱，錄得緬印邊境一處發生黎克特制6級地震。暫時未有傷亡及損毀報告。

EMSC稱，地震震源深度30公里，距離印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）首府Aizawl約126公里。

西孟加拉邦（West Bengal）首府加爾各答（Kolkata）以及阿薩姆邦（Assam）的高哈提（Guwahati）亦有震感。EMSC引述身在現場者稱，兩地民眾感到地震持續一段時間，約30秒。

據中國地震台網正式測定，11月26日7時45分在緬甸發生6.1級地震，震源深度50公里，震中位於北緯22.70度，東經93.40度，距中國邊境線最近約455公里。

緬甸
地震