加密貨幣界明星趙長鵬　自由心志未變是成功要素？｜周六人物誌

加密貨幣近年備受投資者追捧，整個行業在數年間增長極快。說到行內熟悉的名字，非趙長鵬莫屬。他毋疑是業界的明星，其創辦的公司幣安（Binance）在短短半年內，便一躍成為全球最大的加密貨幣交易所。



現年44歲的趙長鵬是加拿大華裔企業家，英文名字為CZ，這源於他的名字Changpeng Zhao的首字母縮寫。他在Twitter備受追捧，迄今擁有414萬Twitter粉絲。為何他人氣那麼高？那要先細數他的「威水史」。

趙長鵬2017年7月創辦幣安，瞬即在短短6個月內吸引超過600萬名用戶，冒起成為全球最大加密貨幣交易所。福布斯（Forbes）2018年首次公布虛擬貨幣富豪榜，趙長鵬名列第三，是躋身10大的唯一中國人，當時身家估計達11億至20億美元，同時他更登上福布斯封面。戰績彪炳的他令人趨之若鶩，他的性格和宏願或與成功有着密切關係。

圖為2018年2月28日，幣安創辦人趙長鵬登上福布斯雜誌封面。（福布斯雜誌）

與加密貨幣結緣

趙長鵬出生於中國江蘇，就在他12歲那年，即1980年代末，與父母移居加拿大溫哥華，之後考入麥基爾大學（McGill University）電腦科學系。畢業後他先後在證券交易所及金融機構負責開發交易系統，擁有紮實的金融知識和工程技術，為他投身加密貨幣行業奠定基礎。

他坦言，最初是被比特幣（Bitcoin）的自由度所吸引。他曾經被公司多次調職前往不同城市工作，包括東京、紐約、倫敦等，發現把錢轉往其他城市不但麻煩，而且手續費昂貴，但了解過不受政府監管的比特幣之後，發覺沒有出現這些問題，令他埋下在加密貨幣行業創業的種子。

熱愛自由不受束縛

趙長鵬與加密貨幣的淵源，相信與其性格不無關係。與典型的科技界名人包括Meta行政總裁朱克伯格、蘋果創辦人喬布斯一樣，趙長鵬熱愛休閒裝束，極少穿西裝示人，常穿一件印有幣安logo的黑色衛衣或T恤，亦不時騎着一輛電動滑板車去開會。或許就是不喜歡拘束感，這種穿衣和上班小習慣已顯露出他愛好自由的性格。

他曾說過，自己就是一個世界公民，從小跟隨家人頻繁更換生活城市，加上曾被派駐不同城市工作，趙長鵬更嚮往自由和不受束縛，被比特幣的自由特點吸引看來也是理所當然的事，也在他日後經營事業的手法可見一斑。

幣安創辦人趙長鵬經常穿着一件印有幣安logo的黑色衛衣。圖為2018年1月11日，趙長鵬在日本東京接受彭博電視台採訪。（VCG）

行蹤飄忽無落腳點

幣安一直沒有真正的總部和正式地址，全球3,000名員工都是分散在幾個國家。就連趙長鵬自己的工作地點亦經常轉換，被指「和別人換衣服的頻率差不多」。他解釋說，由於各國未來對虛擬貨幣的監管有很大不確定性，為了降低風險及令業務發展更自由，因此不想把團隊限於一個地方落腳。

趙長鵬當初創業的初衷，是希望提高投資和貨幣的自由度。他的宏大願景，就是讓幣安成為傳統金融與加密貨幣之間的橋樑，令投資者輕鬆買到加密貨幣、協助他們易於在法定貨幣與加密貨幣之間轉換，促進各國法定貨幣數碼化，並讓社會變得更自由、更包容。他深信，加密資產行業可以令金融變得更加包容。

圖為2021年8月6日，加密貨幣幣安幣的美術製圖。（Reuters）

自由與監管無衝突

縱然看重自由，但為了實現願景，讓加密貨幣普及，趙長鵬也積極看待各國政府對加密貨幣的監管。他認為自由度和合規互有關係，但並無衝突。他指出，提高事物的自由度，同時不減其安全和易用性，是人類文明歷史上的進步，因此合規還是很重要，亦認同需要受到監管，保障投資者安全。

趙長鵬以汽車發展為例，指其普及進程與加密貨幣有很多相似之處，「汽車剛發明時，並沒有太多交通法規。隨着汽車開始上路，法律和規章制度才慢慢發展起來。汽車的強大技術才獲得廣泛和安全應用。加密資產也相似，因為任何人都可以使用它，但需要監管框架來防止出現誤用和惡意行為。」

正因如此，趙長鵬現時的首要目標，是把幣安由初創企業轉型至金融機構，尋求監管合規後取得營運執照，期望在任何地方都獲得許可。他也坐言起行，正在尋找強大監管背景者繼任公司行政總裁一職。

趙長鵬一路走來，目標由始至終從來未變：讓加密貨幣接受監管，是為了普及、迎來更大的貨幣自由。