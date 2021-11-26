B.1.1.529｜英國稱屬最令人擔憂變種　法國菲律賓加入禁南非航班

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株B.1.1.529出現後，多個國家11月26日暫時禁止來自南非的航班進入國境，包括法國、菲律賓、西班牙等，部份國家的禁飛範圍也包括一些其他非洲國家。英國在前一日已宣布類似措施，政府傳染病顧問專家並形容這是最讓人擔憂的變種病毒株。



據路透社報道，法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）26日宣布暫停來自南非的航班，期限為48小時。

西班牙國營電視台TVE在26日報道，自30日起，西班牙暫停來往南非和博茨瓦納（Botswana）的航班。

菲律賓26日宣布，暫停來自受影響國家的國際航班。這7個受影響的非洲南部國家分別為南非、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納、津巴布韋（Zimbabwe）、莫桑比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）和斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）。

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津巴布韋新冠肺炎疫情：菲律賓11月26日宣布暫停來自包括津巴布韋在內非洲南部7個國家的旅客入境。圖為11月26日，街頭小販在哈拉雷省街頭賣姜。（AP）

南非科學家23日表示，他們從14日至16日的樣本中檢測出小量B.1.1.529，國內已有約100宗相關病例，當中大多來自人口最多的豪滕省（Gauteng）。

除非洲南部外，香港和以色列在入境者中發現有人感染B.1.1.529。

英國最高級醫療顧問、公共衛生部（PHE）傳染病顧問霍普金斯（Susan Hopkins）出席英國廣播公司（BBC）廣播四台（Radio 4）節目今日（Today）時形容它是「我們所見過」、最讓人擔憂的變種病毒株，其傳播水平突破自疫情以來的記錄。