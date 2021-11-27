新冠肺炎｜Omicron來勢洶洶　輝瑞：預計兩週內判斷現有疫苗成效

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，南非出現變種病毒B.1.1.529，並且在非洲南部、比利時、以色列及香港等地發現。這款被世界衛生組織命名為Omicron的病毒株或可逃避免疫系統，因此外界憂慮現有疫苗對Omicron成效，其中輝瑞（Pfizer）與BioNTech11月26日表示，藥廠正分析數據，短時間內決定是否需要生產新版本疫苗。



路透社報道，BioNTech發表聲明，稱理解專家的憂慮，公司已經即時調查Omicron病毒株，預計在兩週內可以得到更多實驗室的數據，判斷是否需要調查現有疫苗的配方，以應對Omicron。

BioNTech亦表示，公司可以最快在六週內設計改良版疫苗，並在100天內運送第一批產品。

另一藥廠莫德納（Moderna）則指，公司正研製針對Omicron的加強劑疫苗，而且亦測試將現有疫苗增加劑量的成效，以及分析其他應對多個變種病毒株疫苗選項。強生（Johnson & Johnson）及阿斯利康（AstraZeneca）都表示正研究新變種病毒對自家疫苗的影響。

世衛顧問小組建議將Omicron列為「值得關注」（variants of concern），並指它有多個變種，初步證據顯示相比其他值得關注的變種病毒株有較高的再感染風險。世衛還提到，Omicron的確診個案數目似乎於南非幾乎所有省份都有所增加。暫時未知變種病毒株會否引致較嚴重的疾病。