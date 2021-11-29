Omicron｜南非總統批評多國實施旅遊禁令　世衛同聲呼籲解除

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種「奧米克戎」（Omicron）成為全球焦點，多國向南非等正在流行的國家實施旅遊限制，禁止入境。南非總統批評旅遊禁令不科學並有如歧視，要求各國取消禁令。



南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）11月28日發表電視講話，指針對南非和周邊國家的旅遊禁令欠缺科學理據，不能有效禁止病毒傳播，只會進一步損害經濟，削弱受影響國家應對疫情和恢復能力。

馬福薩批評這是不合理和不公平的歧視，呼籲各國取消禁令。

圖為11月28日，南非約翰內斯堡離境大堂，多個旅客因無法出行正滯留機場。（Reuters）

南非外交部在27日也發表聲明，批評禁令有如懲罰，懲罰南非成功發現變種病毒並通報世界。

另外，世衛非洲區域主管亦發表聲明，要求多國政府按照科學及國際衛生規定，避免限制外遊，指有關做法或只能輕微減少病毒傳播，但對人民的生活及生計帶來沉重負擔。

聲明同時讚揚南非，尋找出Omicron變種病毒後隨即通報世衛，強調世衛支持非洲多國鼓起勇氣，分享足以挽救生命的公共健康資訊，協助避免疫情擴散。