洪都拉斯大選｜反對派女候選人宣布獲勝　曾稱將與北京建交

洪都拉斯總統選舉最新計票結果顯示，反對派候選人遙遙領先，自行宣布勝選，有望成為該國首位女總統。這位反對派候選人曾表態稱，當選後將與台北斷交，轉而與北京建交。



綜合路透社與美聯社報道，洪都拉斯左翼反對黨候選人卡斯特羅（Xiomara Castro）宣布在11月28日舉行的洪都拉斯總統選舉中獲勝，初步計票結果顯示她遙遙領先，有望成為洪都拉斯的首位女性領導人。

洪都拉斯全國選舉委員會於當地時間28日晚8時30分公布的初步計票結果顯示，在已統計的40%選票中，左翼主要反對黨自由和重建黨總統候選人、前總統塞拉亞（Manuel Zelaya）的妻奧瑪拉・卡斯特羅獲得了53.5%的選票，執政黨國民黨候選人、首都市長阿斯弗拉（Nasry Asfura）獲得了34%的選票。

2021年11月28日，在洪都拉斯特古西加爾巴（Tegucigalpa），自由和重建黨總統候選人卡斯特羅（左）和副總統候選人納斯魯拉（Salvador Nasrala，右）在大選結束後歡呼。（Reuters）

62歲的卡斯特羅與超過12位總統候選人競爭，如果最終結果確認其勝選，將結束保守派長達12年的統治，自2009年塞拉亞在政變中被廢黜以來，左翼將首次重新掌權。

在簡短的勝利演說中，卡斯特羅誓言要組建一個「和解」政府，並通過公投來加強直接民主。

卡斯特羅在競選期間曾稱倘她當選，會轉而承認北京，並終止與台灣的邦交。但她的一名親密助手後來稱，她還沒做出最後決定。