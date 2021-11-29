俄羅斯：期待中資銀行盡快簽署北極LNG-2融資協議

第三屆中俄能源商務論壇11月29日舉行，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）講話中提到，期待中國儘快簽署「北極LNG-2」項目的融資協議。



據俄羅斯衛星通訊社11月29日報道，諾瓦克在中俄能源商務論壇上說，俄羅斯期待中國合作夥伴將在近期簽署「北極LNG-2」項目的融資協議。「我們在液化天然氣生產這樣一個有前景領域的合作已經不是第一年了，現在『北極LNG-2』項目備受關注。從2021年4月起，項目已得到俄羅斯銀行的融資，我們期待中國合作夥伴將在近期簽署貸款文件」。

2019年12月2日，俄羅斯總統普京（中）在克里姆林宮通過視頻連線，參加中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。（Reuters）

與此同時，俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）在中俄能源商務論壇上，指出兩國在該領域合作的重要性。「能源合作是俄羅斯和中國關係中的重要組成部分，在近年來獲得了非常巨大的發展。」

英國路透社注意到，俄羅斯正尋求為「北極LNG-2」項目未來的巨大工廠籌集資金。俄羅斯諾瓦泰克公司的股東2021年批准為「北極LNG-2」項目提供110億美元的外部融資，該項目預計將於2023年開始生產。

公開資料顯示，「北極LNG-2」項目是俄羅斯諾瓦泰克公司在「亞馬爾液化天然氣「項目之後第二個大型液化天然氣生產項目，計劃建設3條產能各為660萬噸的技術生產線（總產能為每年1,980萬噸液化天然氣）。