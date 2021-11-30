日本奧委會主席：將派大規模代表團參加北京冬奧會

日本奧委會主席山下泰裕11月29日表示，將派出逾200人的大規模代表團參加北京冬奧會，他本人也會隨團，並祝願冬奧成功舉辦。



新華社11月29日報道，山下泰裕和日本前首相福田康夫出席中國駐日本使館主辦的「一起向未來」北京冬奧之家主題展開幕禮活動。

山下泰裕說，不久前國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）及世界多國（地區）奧委會負責人在希臘舉行會議，均表示期待北京冬奧會盛大開幕並取得成功。他衷心希望包括中日在內的東亞各國（地區）通過體育交流，不斷增進相互理解和友好感情。他祝願北京冬奧會取得成功，給疫情之下的世界帶去希望和光明、勇氣與活力。

希臘向中國轉交2022年北京冬奧會聖火現場畫面（點擊大圖瀏覽）：

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福田康夫則讚揚北京冬奧在疫情下仍紮實推進，他將同日本有關方面一道，為北京冬奧成功舉辦提供最大限度的支持和協助。

中國駐日本大使孔鉉佑在開幕禮上致辭時說，2022年是中日邦交正常化50周年，期待各界以兩國領導人達成的「構建契合新時代要求的中日關係」重要政治共識為指引，以北京冬奧會為契機，推動兩國關係持續改善發展。

值得一提的是，由於中日兩國在領土和人權問題上仍存在分歧，日本執政黨自民黨的官員要求首相岸田文雄考慮對北京冬奧會實施外交抵制。不過，據日本共同社報道，日本外交部長林芳正11月23日表示，目前還沒有就外交抵制北京冬奧會事宜上做出任何決定。

但日本自民黨外交小組長佐藤正久社11月27日不贊成外相林芳正近期受邀訪華，指鑑於對北京冬季奧運會的外交抵制在國際社會上有被提及，佐藤正久強調稱：「若外相此時訪華，會向國際社會發出錯誤的訊號。」

11月25日，中國外交部發言人趙立堅就外界熱議的「日本會否參加北京冬奧會」話題表示，日本應有基本的信義。

趙立堅表示，日方個別人將北京冬季奧運會與雙邊政治議題掛鈎，其實質就是將體育政治化，褻瀆奧林匹克精神，中方對此堅決反對。中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已經全力支持日方舉辦東京奧運會，日方應有基本的信義。