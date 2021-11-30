美國政府再度面臨停擺危機　國會本週急需通過臨時撥款法案

隨着12月的臨近，美國政府再度面臨停擺危機。

財聯社11月30日報道，此前，美國財政部長耶倫（Janet L. Yellen）曾發出警告，如果再不採取措施，政府將面臨28.9萬億美元的鉅額債務的違約風險，政府可能將在12月15日之後完全停擺。

不過在那之前，美國政府眼下面臨一個更緊急的風險：國會需要最快於當地時間周三（12月1日）投票，在本周五（12月3日）午夜前決定是否繼續為聯邦政府提供臨時資金，否則政府的一部分部門將提前部分停擺。

政府面臨迫在眉睫的關門危機

儘管美國政府的新一財年已經從10月1日開始了，但民主黨和共和黨在12項定期年度撥款法案上的分歧至今仍未解決。這12項年度撥款是為新一財年的「自由支配」聯邦項目提供資金的，總額約為1.5萬億美元。

由於國會未能完成上述年度撥款法案，所以現在才有必要進行臨時撥款立法，否則政府將會部分停擺。眾議院和參議院必須在本周五午夜之前更新臨時法案，以維持政府各部門——包括從從國家公園、空中交通管制到軍隊工資和醫學研究等方面的運營。

一名國會助理說，新法案還將包括幫助安置阿富汗難民的緊急資金。今年8月，美國軍隊撤出阿富汗，並帶回來很多阿富汗難民。

只有這筆緊急資金本周獲得通過，美國政府才能避免停擺，兩黨才有時間繼續解決12項年度撥款和債務上限等問題的分歧。

談判代表正在研究需要將這筆臨時資金延長多長時間。消息人士稱，目標時間範圍是延長至明年1月中旬至2月下旬，以幫助國會留出時間緩衝，以解決債務上限問題。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在演講中表示：「在本周眾議院採取行動後，民主黨領導的參議院將繼續確保政府在最後期限後仍有資金支持…當前面臨這麼多關鍵問題，美國人民現在最不需要的就是政府關門。」

尚未達成共識

然而，參議院共和黨二號人物圖恩（John Thune）對記者表示，撥款措施可能有一個「明年1月-2月的時間表」，但議員們「尚未達成共識」。

圖恩還說，預計參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和舒默將繼續談判，爭取在12月15日截止日期前就政府的債務上限問題達成協議。美國財政部已警告稱，他們可能會用盡一切方法，避免債務違約。

共和黨人希望民主黨人通過繁瑣的「和解」程序，自行提高債務上限，「和解」程序允許參議院以簡單多數通過立法。中間派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）表示，他認為共和黨人願意就債務上限問題迅速達成和解法案。

但圖恩告訴記者，他可能首先必須權衡使用「和解」程序的某些選項。圖恩說：「因為它沒有被經常使用，所以存在一些模稜兩可的地方。」

民主黨人正在推動通過常規程序而不是「和解」程序來解決債務上限問題。但如果要通過常規程序，將需要共和黨人放棄使用程序障礙等手段，否則共和黨人可能會阻止法案通過。