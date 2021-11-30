法國民議會通過決議案　支持台灣參與國際組織

歐洲多國與台灣加強關係，法國國民議會（The French National Assembly）11月29日投票表決通過決議案，支持台灣參與國際組織。



據台灣中央社與日本放送協會（NHK）報道，法國國民議會11月29日投票表決，以39票贊成、2票反對、3票棄權的結果通過支持台灣參與國際組織的決議案。

該決議案呼籲法國政府利用外交手段，幫助台灣參加世界衛生組織（WHO）年度會議和其他全球會議。

經過兩小時的辯論，《台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇》決議案在法國國民議會獲得通過。

據中央社報道，除左翼「不屈法國」（La France insoumise）外，其餘政團都呼籲法國政府以外交手段支持台灣參與國際組織。

發起提案的法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）發言時表示，提出該決議案的目的是要認可台灣在國際組織與多邊關係中的建設性角色。

法國國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges）肯定台灣抗疫成效，稱台灣「人道、負責任與創新，儘管同樣遭衝擊，卻能貢獻更多」。

左翼「不屈法國」領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）則發言反對該提案，稱台灣屬於中國，沒有資格參與國際組織。

梅朗雄強調，法國的立場即前總統戴高樂（Charles de Gaulle）所訂立的一個中國政策，並認為美國企圖以台灣問題為藉口，把世界帶往對抗中國的冷戰，而法國不需要蹚這個渾水（意即跟着別人幹壞事）。