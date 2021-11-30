全球運輸崩潰　中俄貿易物流危機未來數月或更嚴峻

Equium商務俱樂部對外關係副總裁、俄亞工業企業家聯合會副主席福米切娃（Anna Formicheva）11月30日預計，中俄貿易的物流危機將在未來幾月更加嚴峻。



據俄羅斯衛星通訊社11月30日報道，福米切娃在採訪中提到，全球運輸崩潰嚴重影響了中俄貿易，在不久的將來，物流問題可能會變得更加尖鋭。

福米切娃稱，當中國的出口開始增長時，結果卻是俄羅斯的口岸、碼頭和臨時倉儲庫無法應對這一數量。「全球運輸崩潰對中俄貿易影響巨大，尤其是對價格的影響。結果造成許多以前在中國購買的商品在土耳其購買變得更有利可圖。俄羅斯海參崴港超載，公路也超載，運輸費率在增加」。

福米切娃指出，中國更積極利用北方海路可能有助於緩解物流危機，「中國對此有實力和手段，破冰船隊正在積極發展。中國利用北方海路將減輕主要運輸路徑的壓力，但這並不會解決俄羅斯的物流問題」。

在這之前，俄羅斯聯邦海關總署發言人11月8日證實，中俄兩國邊境口岸發生了創紀錄的重型貨車滯留情況，大約有1,500輛貨車正在等待通行。其中，最大的國際汽車檢查站後貝加爾斯克—滿洲里口岸，預計有將近1,000輛重型卡車等待通關。

俄羅斯衛星通訊社注意到，除後貝加爾斯克—滿洲里口岸外，在其他較小的過境點也出現貨車排隊。從中國通過公路運送貨物的時間平均增加了30天至40天。