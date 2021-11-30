中國老撾簽署首個鐵路協定　兩國跨境鐵路12月2日開通

老撾與中國政府11月30日簽署國境鐵路協定，這條中老鐵路將於12月2日，也就是老撾人民民主共和國成立46周年紀念日正式開通。



中國官方媒體新華社11月30日消息顯示，簽署儀式以視像形式在中國北京、老撾萬象舉行，中國國家鐵路局局長劉振芳與老撾公共工程與運輸部長萬沙瓦·西潘敦代表兩國政府簽署協定。

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按照新華社說法，中老國境鐵路協定是兩國第一個鐵路領域的政府間合作文件，旨在約定兩國鐵路國境站及其站間區間範圍內有關重要事項，是雙方開展鐵路跨境運輸的基本規則，為跨境運輸奠定基礎。

在這之前，第一列做好全面運營準備的中國製造旅客列車「瀾滄號」動車組10月17日抵達老撾首都萬象，並通過老中鐵路有限公司的驗收。

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公開資料顯示，中老鐵路全長1,035公里，北起中國雲南省昆明市，向南經中國普洱、磨憨邊境口岸，再經老撾磨丁邊境口岸、孟賽、琅勃拉邦、萬榮，最終到達老撾首都萬象。該鐵路採用中國標準技術，也是「一帶一路」和中老友誼的標誌性項目。