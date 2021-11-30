韓國影帝鄭雨盛確診新冠肺炎　4天前曾出席青龍獎頒獎禮

韓國的新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續升溫，知名男星、青龍獎影帝鄭雨盛11月30日透過公司宣布確診，他已接種新冠疫苗，屬突破式感染。



經理人公司表示，鄭雨盛是在11月29日晚上確診感染新冠病毒，現已自我隔離。他已接種第二劑新冠疫苗超過兩周。

鄭雨盛在11月26日曾出席電影界盛會青龍獎頒獎禮，同場有大量影星出席，包括李政宰、宋仲基、李光洙、少女時代成員允兒等，當時鄭雨盛與李政宰一同在台上頒發導演獎。李政宰經理人公司最新表示，李政宰的病毒檢測結果為陰性。

另一男星李炳憲也透過公司宣布，自己的病毒檢測結果為陰性。他上周末曾與鄭雨盛一起參與廣告拍攝。

韓國演藝圈接連爆出藝人染疫病例，韓國人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa之前在11月24日確診新冠肺炎。

韓國疫情升溫，總統文在寅11月29日主持防疫會議時表示，新增個案、重症和死亡病例都在增多，醫院床位趨於飽和。

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