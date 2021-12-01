荷蘭眾議院通過2項涉台議案　反對中國改變現狀和支持立陶宛

荷蘭國會眾議院11月30日通過2項涉及台灣的動議，包括籲請政府聲明不接受中國單方面改變台海現狀，以及敦促歐盟（EU）支持立陶宛。



台灣中央社30日報道，這2項動議案均獲得高度支持，分別以120票比30票及117票對33票通過。

圖為駐荷蘭台北代表處推文截圖。（Twitter @Taiwan_in_NL）

反對中國改變台海現狀

針對兩岸緊張情勢升溫，荷蘭眾議院外貿委員會主席羅恩（Raymond de Roon）提案要求荷蘭政府公開表達不同意中國片面改變台海現狀的立場。

羅恩表示，希望荷蘭眾議院30日通過的動議能起示範作用，帶動其他歐洲國家的友台議員起而效法，一起關切台海安全。

力挺立陶宛

立陶宛批准台灣以「台灣」設代表處後，北京政府即頒布報復措施降低與立陶宛外交關係至代辦級。立陶宛另外2名眾議員Ruben Brekelmans與Agnes Mulder針對立陶宛因加強與台灣關係遭中國報復而共同聯署提案，籲請荷蘭政府促使歐盟以一致立場力挺立陶宛。

荷蘭外長克納彭（Ben Knapen）認為，歐盟已通過不同方法表明其支持立陶宛的立場，這一動議會讓荷蘭立場更明確。