「法國特朗普」極右翼名嘴澤穆爾宣布參選總統

撰文：洪怡霖
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法國極右翼名嘴、有「法國特朗普」之稱的澤穆爾（Éric Zemmour）11月30日宣布參加2022年大選，角逐總統，當地傳媒指，他會把充滿爭議的強烈反移民和反伊斯蘭教言論帶入這場選戰。

法國傳媒30日報道，現年63歲的澤穆爾被視為最強烈反移民和反伊斯蘭教人士，他正式宣布參選法國總統，挑戰尋求連任的現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）和其他對手。

澤穆爾30日在YouTube上傳的影片中說：「現在不再是改革法國的時刻，而是要拯救它。」他說「移民並非我們所有問題的根源，但它加劇所有問題」，又稱法國人「在自己國家感覺自己像外國人」。

圖為法國極右翼名嘴澤穆爾在Twitter發布的相片。（Twitter@ZemmourEric）

澤穆爾預定12月5日早上在首都巴黎舉行首場正式競選造勢大會。法國有反法西斯主義（Fascism）人士和工會已表示，將同時發起名為「澤穆爾閉嘴」的抗議活動。

一項28日公布的民調顯示，澤穆爾在首輪投票以14%至15%的支持率落居第3位，落後於馬克龍和極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）。

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政治學家戈謝（Marcel Gauchet）稱，澤穆爾參選有利於馬林勒龐，其花巧的言論讓馬林勒龐看起來像個「正常候選人」。

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