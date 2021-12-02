楊潔篪將會晤韓國高官　韓媒：或談文在寅訪華出席北京冬奧

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪12月2日將與韓國國家安保室室長徐薰在天津會晤，韓國傳媒分析指，韓方將介紹朝鮮半島終戰宣言，此外，韓國總統文在寅出席北京冬奧會並訪華有望成為會談議題。



中國外交部發言人汪文斌12月1日宣布，經中韓雙方商定，楊潔篪12月2日在天津同徐薰舉行磋商，雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

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青瓦台表示，徐薰此次訪華是對楊潔篪2020年訪韓的回訪。徐薰將於2日在天津會晤楊潔篪，雙方將就韓中關係、朝鮮半島問題、地區及國際局勢等彼此關切深入交換意見。

韓聯社指出，這將是繼楊潔篪2020年8月訪韓後，兩人時隔1年3個多月再次會晤。

韓聯社分析稱，徐薰此次訪華是在為解決青瓦台和韓國政府高度重視的朝鮮半島終戰宣言問題做鋪墊，在向中方介紹終戰宣言的同時，呼籲中方在引導朝鮮重返談判軌道方面給予合作。

北京冬奧會火種在希臘古奧林匹亞小鎮採集完成（請點擊圖集瀏覽）：

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報道指，韓國總統文在寅2022年2月以北京冬奧會為契機訪華的問題也有望成為會談議題。輿論普遍預測，即便是為了將發表終戰宣言的努力進行到底，文在寅也會訪問北京。

另外，徐薰和楊潔篪預計還將就中國國家主席習近平訪韓和供應鏈問題進行討論。