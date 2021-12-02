Omicron｜疫情衝擊經濟與民望　日媒：日本為免重蹈覆轍謹慎封關

受新冠肺炎變種病毒Omicron（奧密克戎）的影響，日本政府在11月29日宣布全面封關，除日本人外，所有外國人不論理由原則禁止入境。措施遭世界衛生組織批評「難以理解」，質疑封關不合理，但日媒12月2日指出，對於日本政府來說，這是避免重蹈覆轍之舉。



在世衛宣布Omicron病毒具威脅，各國收緊入境措施之際，日本是跑在前列的國家之一。日本政府在29日宣布全面封關，原則不論任何理由，即使是經商還是留學生，所有外國人均禁止入境。

政府一度要求航空公司停售所有旅日機票，但在12月2日改變初衷容許有回國需要的日本國民購買，但外國人仍被拒入境。

圖為11月30日，日本宣布原則禁止所有外國旅客入境，成田機場入境大堂顯得特別冷清。（Reuters）

這會是日本在疫情爆發以來，最快速謹慎的做法。日本《讀賣新聞》評論指出，這可能出於前兩政府，安倍及菅義偉政府在入境措施上疏忽，一度讓日本疫情爆發的教訓所致。

日本在疫情爆發以來，在封關措施上較為滯後，如菅義偉政府在2021年中Delta變種爆發之際，仍容許有限度的經商往來，以致暑假前後疫情爆發。菅義偉的民望在2021年中大幅下滑，其中一個主因是抗疫不力所致。

因此有分析指出，為免重蹈覆轍，岸田文雄新政府決定採取更嚴格措施，防止新變種病毒流入國內，特別是日本疫情才剛受到控制，在10月解除緊急事態宣言，若再受Omicron衝擊，不論對日本經濟，以致岸田政府自身的民望都會造成極大打擊。