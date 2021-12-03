圖片故事｜中老鐵路12月3日通車　兩國領袖視像會晤一同見證

撰文：吳桐
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連接雲南昆明至老撾首都萬象的「中老鐵路」12月3日全線通車，國家主席習近平與老撾國家主席通倫舉行視像會晤，一同見證鐵路通車。
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