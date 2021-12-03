美國FTC入稟　阻止英偉達Nvidia收購晶片設計公司ARM

當地時間周四（12月2日），美國聯邦貿易委員會（FTC）提起訴訟，要求阻止英偉達（NVIDIA）以400億美元收購ARM（安謀）的計劃，稱該交易將阻礙半導體領域的創新，削弱英偉達的競爭對手。



智通財經APP報道，美國聯邦貿易委員會在聲明中表示，此次收購將使英偉達獲得對全球最大科技公司（包括智能手機、工廠設備和汽車製造商）使用的晶片設計的控制權，從而在市場上獲得巨大影響力。

英偉達的投資者對這一消息泰然處之，周四該股收漲2.20%，至321.26美元。 今年以來，英偉達累計上漲146%。

英偉達在一份聲明中表示，收購ARM將有利於整個行業，並促進競爭。

英偉達表示:「英偉達將投資ARM的研發，加快其路線圖，並以促進競爭的方式擴展其產品，為所有獲得ARM授權的企業創造更多機會，並擴大ARM的生態系統。」

事實上，除了美國之外，英偉達收購ARM的交易也遭到了英國和歐盟的反壟斷監管機構的調查。

Wedbush Securities分析師Matt Bryson表示：「一段時間以來，我們一直表示這筆交易不太可能獲得批准。我們還認為，投資界基本上也持相同觀點。」

Bryson表示，如果英偉達最終成功收購ARM，將產生「營收協同效應」。 他仍認為該交易不會成功。