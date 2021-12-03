安倍晉三涉台灣言論惹北京不滿後　日本防相：有必要讓中國理解

日本前首相安倍晉三發表涉台灣言論引來北京不滿後，日本防衛相岸信夫12月3日回應表示，有必要讓中國理解日本國內存在這樣的想法。
據共同社12月3日報道，岸信夫12月3日在記者會上提到，「圍繞台灣的相關狀況，有必要讓中方理解，（日本）國內存在這樣的想法。」他同時強調：「無法接受中方單方面的主張。」
岸信夫稱，台灣是「共享基本價值的極其重要的夥伴和朋友」。鑑於中國大陸的軍力增強，岸信夫指出兩岸軍事平衡「總體上朝着對中方有利的方向變化，差距呈逐年擴大之勢」。
日本外相林芳正在記者會上則提到，「台灣海峽的和平與穩定對日本的安全保障，乃至國際社會的穩定也很重要。」
對於安倍晉三的言論，林芳正回應稱「政府不便評論」，並強調「期待圍繞台灣的問題通過對話得以和平解決，這是一直以來的一貫立場。」
12月1日，日本前首相安倍晉三在台灣智庫發表線上演講，指出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」。
隨後，中國外交部部長助理華春瑩12月1日晚緊急約見日本駐中國大使垂秀夫，就安倍晉三發表涉華言論提出嚴正交涉。
安倍晉三高調挺台抗中 台灣為何反而低調以對？北京抗議安倍晉三涉台言論 日本大使指中國應理解有人持不同意見中國外交部就安倍晉三言論緊急約見日本大使 提出嚴正交涉安倍晉三指若台灣遭攻擊會牽動日美 北京：已提出嚴正交涉