安倍晉三涉台灣言論惹北京不滿後　日本防相：有必要讓中國理解

日本前首相安倍晉三發表涉台灣言論引來北京不滿後，日本防衛相岸信夫12月3日回應表示，有必要讓中國理解日本國內存在這樣的想法。



據共同社12月3日報道，岸信夫12月3日在記者會上提到，「圍繞台灣的相關狀況，有必要讓中方理解，（日本）國內存在這樣的想法。」他同時強調：「無法接受中方單方面的主張。」

岸信夫稱，台灣是「共享基本價值的極其重要的夥伴和朋友」。鑑於中國大陸的軍力增強，岸信夫指出兩岸軍事平衡「總體上朝着對中方有利的方向變化，差距呈逐年擴大之勢」。

日本防衛相岸信夫是安倍晉三的胞弟。圖為2021年7月22日，岸信夫在社交媒體上發布和日本《防衛白皮書》的合影，這份白皮書提到台灣問題。（Twitter@岸信夫）

日本外相林芳正在記者會上則提到，「台灣海峽的和平與穩定對日本的安全保障，乃至國際社會的穩定也很重要。」

對於安倍晉三的言論，林芳正回應稱「政府不便評論」，並強調「期待圍繞台灣的問題通過對話得以和平解決，這是一直以來的一貫立場。」

12月1日，日本前首相安倍晉三在台灣智庫發表線上演講，指出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」。

隨後，中國外交部部長助理華春瑩12月1日晚緊急約見日本駐中國大使垂秀夫，就安倍晉三發表涉華言論提出嚴正交涉。