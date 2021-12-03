阿富汗局勢︱塔利班頒布新法令：女性不是財產　不可強迫結婚

阿富汗塔利班（Taliban）臨時政府12月3日頒布關於女性權利的新法令，內容包括指女性不是財產，也指結婚需得到女方同意，不可強迫結婚。



圖為塔利班臨時政府發言人穆賈希德2021年11月10日在喀布爾離開記者會現場（Reuters）

塔利班臨時政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）公布法令時表示，「女性不是財產，是高貴且自由的人類，沒有人能為了換取和平把她交換給任何人...... 或為了結束仇恨。」

法令也規定女子不可被迫婚，以及若有男子去世，他的妻子應有權獲得其財產。

Special Decree Issued by Amir al-Momenin on Women's Rights https://t.co/OEZYqiCE7R pic.twitter.com/Y4xdq0gIQa — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 3, 2021

路透社報道，法令未有提到有關女子教育或工作的內容。

塔利班在1996至2001年執政期間，禁止女學生接受教育，因此塔利班2021年8月在阿富汗再次掌權後，國際社會一直憂慮當地女權會大幅下降，塔利班一方則主張，組織已經與過去不同。

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