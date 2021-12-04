美國參議院通過短期撥款法案　拜登簽署生效　政府避過停擺危機

美東時間12月2日，美國參議院獲得足夠票數通過權宜支出法案，將為政府提供資金至2月18日。早些時候，美國國會眾議院已經投票批准延長權宜支出法案至2月份。



美國總統拜登當地時間12月3日亦已正式簽署了短期支出法案，避免政府的停擺危機。然而，短期支出法案只能維持政府運營持續到2月18日，國會議員們依然需要在明年年初制定另一項撥款法案。

參議院投票的通過，意味着「美國政府年底關門」的危機暫時得以度過，美國總統拜登將在12月3日結束前簽署該法案。

此前，部分12月底到期的美國國債收益率上升，透露出市場對美國在年底前觸及舉債上限進而邁向技術性違約的擔憂。一群保守的共和黨人威脅要阻撓對臨時政府撥款措施的投票，因為其反對拜登政府的新冠疫苗強制接種。

11月30日，美國國會預算辦公室（CBO）稱美國財政部可能在年底前耗盡現金，但是參議院共和黨領袖麥康奈爾和多數黨領袖舒默表態稱美國不會債務違約。

美國財政部長耶倫認為，美國經濟已從新冠大流行期間遭受的打擊中良好復甦，但她表示，如果不能儘快提高美國債務上限，那麼美國的經濟將會進入衰退。

此前，一些共和黨參議員威脅要阻止這項措施，並造成部分政府暫時性關門，以試圖切斷拜登疫苗令的資金。最終，民主黨領袖舒默和共和黨領袖麥康奈爾成功地讓該法案在參議院迅速通過，避免了一場危機。