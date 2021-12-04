秦剛：中美經貿不應政治化　美國次卿警告企業在港營商風險

中國駐美國大使秦剛12月2日應邀出席美中貿委會年度晚宴並發表了題為《堅定信心，攜手共進》的致辭。他稱不應把經貿問題政治化，呼籲保持開放和包容，希望美方盡快取消已對中國加徵的關稅，摒棄冷戰思維，且不光在言語上，更要在行動上。
他引述晚宴的主題「未來之路」稱，通向未來之路，需要堅定信心。人們要對中國的高質量發展保持信心，要對中國的高水平開放增強信心，還要對中美關係重樹信心。
他強調，經貿合作一直是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方保持開放和包容，儘快取消加徵關稅，在言語上和行動上摒棄冷戰思維。
他透露，中方正加緊推進中國國家主席習近平關於實施「快捷通道」升級版的指示，為美國工商界人士來華提供更多便利。新的「快捷通道」審批時間更短，最長不超過10個工作日；檢疫隔觀更加便捷，有閉環管理條件的企業人員，可以邊隔離觀察邊辦公。
他稱，數字顯示中國經濟增長不僅大大促進了美國出口，還帶動了近百萬美國人口就業。這再次證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，不是我贏你輸，不應把中美經貿問題政治化。脫鈎築牆破壞的是全球的產業鏈、供應鏈，損害的是中美合作基礎和共同利益。他稱中方呼籲保持開放和包容、美方儘快取消加徵關稅，以及呼籲美國摒棄冷戰思維，不光在言語上，更要在行動上。
美國次國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）也在同一場合發言。他重申美國對中國營商模式的一連串不滿，以及稱須讓美國企業有公平競爭的環境。
他也重新美國對中國新疆人權問題憂慮。他亦在講話中警告有關美企在香港營商的風險。
他向在華營運的商界領袖呼籲，得記住自己「在更廣泛的經濟及戰略關係中不是旁觀者。最重要的是，要注意企業所有活動可能影響美國家安全以及美國珍視的基本價值。」
除了主管經濟增長、能源和環境事務的費爾南德斯，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前駐華大使芮效儉（James Stapleton Roy）等也分別在會上致辭。是次晚宴由美中貿委會董事會主席蘭博文和會長艾倫共同主持，美國政府、國會、中美工商界人士600多人現場或在網上出席這個活動。