秦剛：中美經貿不應政治化　美國次卿警告企業在港營商風險

中國駐美國大使秦剛12月2日應邀出席美中貿委會年度晚宴並發表了題為《堅定信心，攜手共進》的致辭。他稱不應把經貿問題政治化，呼籲保持開放和包容，希望美方盡快取消已對中國加徵的關稅，摒棄冷戰思維，且不光在言語上，更要在行動上。



他引述晚宴的主題「未來之路」稱，通向未來之路，需要堅定信心。人們要對中國的高質量發展保持信心，要對中國的高水平開放增強信心，還要對中美關係重樹信心。

他強調，經貿合作一直是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方保持開放和包容，儘快取消加徵關稅，在言語上和行動上摒棄冷戰思維。

中國駐美國大使秦剛2021年12月2日稱，中方正加緊推進實行「快捷通道」，讓來華美國工商界人士可在更短時間內接受審批，完成檢疫並展開工作。圖為11月30日，美國洛杉磯國際機場有航空公司職員身穿保護衣。（AP）

他透露，中方正加緊推進中國國家主席習近平關於實施「快捷通道」升級版的指示，為美國工商界人士來華提供更多便利。新的「快捷通道」審批時間更短，最長不超過10個工作日；檢疫隔觀更加便捷，有閉環管理條件的企業人員，可以邊隔離觀察邊辦公。

他稱，數字顯示中國經濟增長不僅大大促進了美國出口，還帶動了近百萬美國人口就業。這再次證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，不是我贏你輸，不應把中美經貿問題政治化。脫鈎築牆破壞的是全球的產業鏈、供應鏈，損害的是中美合作基礎和共同利益。他稱中方呼籲保持開放和包容、美方儘快取消加徵關稅，以及呼籲美國摒棄冷戰思維，不光在言語上，更要在行動上。

圖為2021年10月6日，中國駐美大使秦剛應邀在線出席由美國美亞學會和金沙集團合作舉辦的「旅遊和人文交流」論壇開幕式並發表主旨演講。（新華社）

美國次國務卿費爾南德斯（Jose Fernandez）也在同一場合發言。他重申美國對中國營商模式的一連串不滿，以及稱須讓美國企業有公平競爭的環境。

他也重新美國對中國新疆人權問題憂慮。他亦在講話中警告有關美企在香港營商的風險。

他向在華營運的商界領袖呼籲，得記住自己「在更廣泛的經濟及戰略關係中不是旁觀者。最重要的是，要注意企業所有活動可能影響美國家安全以及美國珍視的基本價值。」

除了主管經濟增長、能源和環境事務的費爾南德斯，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前駐華大使芮效儉（James Stapleton Roy）等也分別在會上致辭。是次晚宴由美中貿委會董事會主席蘭博文和會長艾倫共同主持，美國政府、國會、中美工商界人士600多人現場或在網上出席這個活動。