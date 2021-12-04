美國財政部沒認定任何地區操縱匯率　中國日本等續留觀察名單

美國財政部12月3日發布半年度匯率政策報告，認為美國主要貿易夥伴均未「操縱」匯率以獲取不公平貿易優勢。另有12個經濟體列在匯率政策觀察名單，包括中國、日本等。



新華社12月3日報道，美國財政部在這份報告中說，在截至今年6月的過去四個季度，越南等經濟體繼續滿足美國相關法案規定的需加強匯率政策接觸的標準，但沒有經濟體通過干預外匯市場來阻止有效的國際收支調整或在貿易中獲取不公平競爭優勢。

此外，報告將中國、日本、韓國、德國、愛爾蘭、意大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、墨西哥、瑞士等12個經濟體列入匯率政策觀察名單。

美國財政部指出，以前的匯率政策報告聚焦於主要貿易伙伴的貨物貿易數據，不夠全面。從這份報告開始，服務貿易數據也納入政策評估。

美國財政部還對納入匯率政策監測名單的三條認定標準進行了修改：經常賬戶順差佔國內生產總值比重從至少2%上調至至少3%；持續單邊干預匯率市場的時間從12個月中的至少6個月延長為12個月中的至少8個月；與美國的雙邊貨物貿易順差至少200億美元調整為與美國的雙邊貨物與服務貿易順差至少150億美元。

如果一個經濟體滿足全部三條標準，美國將會與該經濟體進行商談，並可能出台報復措施；如果只滿足其中兩條標準，該經濟體將會被納入匯率政策監測名單進行密切觀察。

這是拜登政府上任以來發布的第二份匯率政策報告，也是其任內首次修改納入匯率政策監測名單的認定標準。美國媒體認為，拜登政府的國際匯率政策與特朗普政府相比減少了對抗性。