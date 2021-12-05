美國防部長：中國積極希望取代美國全球領導地位

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，中國大陸在台海的軍事活動，做法類似演練。奧斯汀重申美國堅持一個中國政策，但會同時履行《台灣關係法》承諾，支持台灣維持自我防衛能力。



奧斯汀在12月4日，出席加州列根總統圖書館舉行的防務論壇，發表講話時談及中國。奧斯汀形容大陸在台灣的軍事活動，像是「在探索自己的能力」，就像是在演練。

奧斯汀重申美國堅持一個中國政策，但會同時履行《台灣關係法》承諾，支持台灣維持自我防衛能力。

圖為12月4日，奧斯汀出席加州列根總統圖書館舉行的防務論壇，正接受記者的訪問。（AP）

奧斯汀又稱，中國是現在唯一能夠利用其經濟、外交、軍事和技術力量對穩定和開放的國際體系發起持續挑戰的國家。他稱中美的兩個經濟大國在利益和價值觀上存在真正分歧，批評中國領導人愈來愈積極表達他們對現行秩序的不滿，及希望取代美國的全球領導地位的目標。

奧斯汀強調，美國不害怕競爭，會以信心和決心取勝。但稱美國不會尋求衝突或對抗，無意展開新冷戰或把全球分為不同陣營，亦不謀求建立亞洲版北約或反華聯盟，不會要求國家在美中間作選擇。