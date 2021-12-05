印尼火山爆發灰塵蔽日　災民尖叫摸黑逃命　家畜無路可走活活焗死

印尼東爪哇省塞梅魯（Semeru）火山12月4日爆發，最少13人死亡、至少57人受傷，當中41人灼傷送院。盧馬姜縣（Lumajang）最少11條村莊被火山灰覆蓋，災民摸黑逃命。法媒5日引述網上流傳的影片顯示，災民尖叫着逃生。



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灰塵撲半空 白天變夜晚

意大利比薩大學（University of Pisa）火山學教授皮斯托萊西（Marco Pistolesi）4日在Twitter上指出：「在一些地方，白天變成完全黑暗。」

英國廣播公司（BBC）5日引述目擊者稱，他們附近的村莊都被火山灰覆蓋，煙塵遮蔽太陽，令他們在短時間內，由置身白天變成夜晚。

事發後，至少900名災民須到清真寺及學校等地暫時樓身。急於逃生的人顧不上家中牲畜，在這個情況下、滾燙的火山灰鋪天蓋地的散落之際，不少被圈養的動物窒息死亡。

↓以下片段為火山噴發時，居民邊逃命邊呼叫：

El volcán Semeru, en Indonesia, ha entrado en una potente erupción hace pocas horas (son las 8.30 de Chile, 4/12). Ya venía en un estado alterado, con varias emisiones, pero lo de hoy es impresionante, con flujos piroclásticos incluídos. Sigan el hilo. Esto está pasando ahora. pic.twitter.com/7F0euBFFpF — Cristian Farías (@cfariasvega) December 4, 2021

災區盧馬姜縣副縣長馬斯達4日說：「我們陷入巨大的痛苦中，這是件悲慘的事，災民的家屬都在哭。」

10名被困者獲救

印尼國家抗災署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）5日對法媒說，盧馬姜縣周邊地區有多達10名被困人士已獲救。法媒引述印尼Kompas TV稱，他們是本地工人，在一個採砂場工作。

疏散行動暫停

英媒5日稱，一名印尼國家搜救局（NSRA）官員對印尼美都電視台（Metro TV）說，疏散災區居民的行動受熱火山雲影響而暫停。BBC於5日稱，疏散行動受濃煙、停電和暴風雨阻礙，火山灰混合雨水，變成泥雨。