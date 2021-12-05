復必泰疫苗｜澳洲批准為5至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已影響澳洲「開關」安排，以及當地出現本個案之際澳洲醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）12月5日批准為5至11歲兒童接種「輝瑞疫苗」（復必泰疫苗）。



澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）2021年12月5日稱，TGA已作出謹慎而徹底的評估，確定讓5至11歲兒童接種疫苗是安全而有效的，也符合兒童和澳洲人的利益。他稱5至11歲兒童接種的疫苗劑量會是12歲或以上人士的三分之一。

輝瑞疫苗：圖為11月9日，美國加州一名6歲男童接種輝瑞新冠疫苗。（AP）

政府目前需待澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）批准後，才可開始為5至11歲兒童接種疫苗。亨特說，政府或可於2022年1月10日開始讓他們接種。

「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。