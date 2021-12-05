美國船舶停運情況惡化　Omicron讓港口再陷混亂

華爾街見聞12月5日報道，美國聖誕節即將到來，弗雷澤冷杉、俄勒岡松木、人造樹是美國家庭購買聖誕樹時的主要選擇。但現在，許多美國家庭不確定是否可以聚集在聖誕樹下度過聖誕假期。

美國聖誕樹協會執行董事Jami Warner預測，美國今年的聖誕樹價格較去年將上漲10%至30%，並敦促消費者儘早購物，否則「你可能買不到自己想要的那棵樹」。

影響美國聖誕樹市場的主要因素就是供應鏈和運輸成本。

截至目前，洛杉磯港口還擁堵着近百艘船。拜登政府屢出重拳治理海運擁堵，然而成效甚微。

可能堵到2022年的港口



最新數據證實，港口擁堵的船可能還需要幾個月才能得到清理。據洛杉磯Wabtec Port Optimizer公司的數據，截至上周五（12月3日），船舶平均等待時間為20.8天，比一個月前長了近一周。

美國全國零售聯合會11月份的《全球港口跟蹤報告》分析了進入美國主要海上航線的集裝箱進口量，預測2021年的進口量將比2020年增長16.2%。

同時預測，與2021年同期相比，2022年上半年的進口量將增長2.9%，這表明供應鏈擁堵問題可能會持續到2022年。

拜登政府的「無效政策」



此前，白宮和港口方面出台了兩項主要措施。第一，為了解決塞港問題，此前拜登政府已經要求加州的兩大港口24/7小時全天候運轉。

第二，從11月1日開始，洛杉磯港和長灘港將針對卡車運輸與鐵路運輸超期的集裝箱，向船公司收取100美元/箱的附加費，並且每天增加100美元/箱。

然而由於奧密克戎（Omicron）疫情的出現，港口又進入了混亂狀態。

長期的福利制度造成美國人工作積極性很差，寧願領救濟金也不想工作。港口工人缺少，集裝箱積攢越來越多；加之拜登選擇給貨物貼「罰單」，使得一些貨主為了避免罰款直接選擇放棄提貨，讓本就擁堵的港口雪上加霜。