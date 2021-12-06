岸田文雄首次施政演說：應對朝鮮與中國　更新安保戰略等國防文書

在日本與中國關係緊張之際，日本首相岸田文雄12月6日發表施政演說，期中提及與韓國、中國、朝鮮、美國的外交關係。



據日本共同網12月6日報道，此次是岸田文雄10月份以來第二次發表施政演說，在演說開頭將新冠肺炎（COVID-19）疫情定位為國難，稱「將站在巨大挑戰的面前，推進穩健、寬容的政治」。

岸田稱也包括「對敵基地攻擊能力」在內，將不排除所有選項並展開討論，用大約1年時間制定新的國家安全戰略、防衛大綱、中期防衛力整備計劃。

2021年10月15日，岸田文雄接受英國媒體採訪時，提到在經濟方面，穩定與中國的關係很重要，但在政治上，將堅定日本立場。（AP）

在對華外交方面，岸田文雄說，日本準備在「共同問題」上與中國合作。「日本將對華堅持應有的主張，強烈要求中國採取負責任的行動，但同時就各種共同問題開展合作，我們將努力構築穩定的有建設性的兩國關係」。

對於美日關係，岸田文雄說他將盡早訪問美國，同美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，進一步加強日美同盟的威懾力及應對能力。

對於朝日關係，岸田文雄重申日本政府原有立場，即2002年9月時任朝鮮領導人金正日和時任日本首相小泉純一郞在平壤舉行會談後發表的《朝日平壤宣言》，根據該宣言一攬子解決綁架、核導等一切問題，清算不幸過去，爭取恢復建交。

此外，岸田文雄在施政演說中強調，日方將基於一貫立場，繼續強烈要求重要鄰國韓國採取合理措施。