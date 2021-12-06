美國傳將宣布外交抵制北京冬奧　北京：必將堅決反制

美國媒體披露拜登（Joe Biden）政府準備宣佈對北京冬季奧運會進行外交抵制，中國外交部發言人趙立堅12月6日進行回應。



據中國外交部網站12月6日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問「有媒體報道美國拜登政府或將於本周內宣佈對北京冬季奧運會外交抵制，中方對此有何回應？」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經接受中國國家主席習近平邀請，參加北京冬奧會開幕式。圖為2021年10月26日，2022年北京冬奧會獎牌發布會，中國副總理韓正出席。（新華社）

趙立堅重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。外國運動員熱切期待前往中國參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作外交抵制北京冬季奧運會，完全是自作多情，譁眾取寵。

趙立堅批評美國方面政治操弄是對《奧林匹克憲章》精神的嚴重玷污，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯。美方應該做的是端正態度，踐行「更團結」的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切。

此外，趙立堅要求美國方面不將體育運動政治化，停止炒作所謂的外交抵制，以免影響中美在重要領域的對話合作。並警告，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

在這之前，美國有線新聞網絡（CNN）等美國媒體12月5日引述資深美國官員的話說，拜登政府預計未來幾天做出外交抵制的宣布，不派任何官員出席北京冬季奧運會，但預計不會全面抵制這次活動，會讓美國運動員有機會參加比賽。