昂山素姬判囚　日本英國聯合國等回應

緬甸（Myanmar）前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）12月6日被裁定煽動罪及違反防疫規定罪罪成，判囚4年。數個國家及機構對此批評。



聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）12月6日要求立即釋放昂山素姬。

巴切萊特6日發聲明稱昂山素姬判囚不僅是有關任意剝奪她的自由，「它關閉了政治對話的另一扇門」。

她稱緬甸軍方正試圖利用法庭來清除所有反對派。昂山素姬的親信、緬甸前總統溫敏（Win Myint）亦被判監4年。

她說：「在軍方控制的法院進行秘密訴訟程序的虛假審判之後，對國務資政定罪，這只不過是出於政治動機。」

圖為2020年12月9日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特於聯合國瑞士日內瓦歐洲總部出席記者會。（Reuters）

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss，特拉斯）6日回應判刑時稱，這是緬甸軍政府扼殺反對派、壓制自由及民主的又一次駭人聽聞的企圖。

日本外務省6日發聲明稱：「判決是不利的事態發展，因為包括日本在內的國際社會成員要求緬甸早日恢復民主政治制度，我們對此感到擔憂。」

非政府組織東盟國會議員支持人權組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）6日稱是次判刊是進一步證明，為了東盟未來的信譽着想，東盟（ASEAN）應對緬甸非法的政變堅守立場。