昂山素姬判囚　日本英國聯合國等回應

緬甸（Myanmar）前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）12月6日被裁定煽動罪及違反防疫規定罪罪成，判囚4年。數個國家及機構對此批評。
聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）12月6日要求立即釋放昂山素姬。
巴切萊特6日發聲明稱昂山素姬判囚不僅是有關任意剝奪她的自由，「它關閉了政治對話的另一扇門」。
她稱緬甸軍方正試圖利用法庭來清除所有反對派。昂山素姬的親信、緬甸前總統溫敏（Win Myint）亦被判監4年。
她說：「在軍方控制的法院進行秘密訴訟程序的虛假審判之後，對國務資政定罪，這只不過是出於政治動機。」
英國外交大臣卓慧思（Liz Truss，特拉斯）6日回應判刑時稱，這是緬甸軍政府扼殺反對派、壓制自由及民主的又一次駭人聽聞的企圖。
日本外務省6日發聲明稱：「判決是不利的事態發展，因為包括日本在內的國際社會成員要求緬甸早日恢復民主政治制度，我們對此感到擔憂。」
非政府組織東盟國會議員支持人權組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights）6日稱是次判刊是進一步證明，為了東盟未來的信譽着想，東盟（ASEAN）應對緬甸非法的政變堅守立場。