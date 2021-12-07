美國外交抵制北京冬奧　中國外交部提出嚴正交涉

美國政府12月6日正式宣布外交抵制北京冬奧會，中國外交部發言人趙立堅7日回應稱，中方已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。



12月6日，美國拜登（Joe Biden）政府正式宣布外交抵制北京冬奧會，稱不會派出美國官方代表團出席。

中國外交部發言人趙立堅在12月7日的例行記者會上對此回應稱，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。

2021年11月20日，在中國河北省張家口市，在通往2022年北京冬奧會場館的高速公路上拱起「五環」標誌。（Reuters）

趙立堅表示，美方炮製所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿。說到「種族滅絕」，美國歷史上對印第安原住民犯下的罪行才是真正的種族滅絕，這頂帽子美國自己戴最合適不過。

趙立堅指出，美方做法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，同更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。

趙立堅稱，冬奧會不是政治騷和搞政治操弄的舞台。根據奧運規則，各國官員出席奧運會，應由本國奧委會邀請。

「在未收到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席同所謂『新疆人權問題』掛鈎，這完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。美國的政治圖謀不得人心也注定失敗。」

趙立堅強調，美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧會的言行，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。