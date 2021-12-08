澳洲外交抵制北京冬奧　中國外交部：對個別國家盲目追隨

澳洲正式宣布外交抵制北京冬奧會，成為第一個正式追隨美國抵制行動的國家，中國外交部發言人做出回應。



針對澳洲正式宣布外交抵制北京冬奧會，12月8日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，中方多次重申，冬奧會不是做政治騷和搞政治操弄的舞台，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，「他們來或者不來，沒有人會在意」。

汪文斌說：「澳方政客出於政治私利做騷炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。」

2021年10月26日，北京2022年冬奧會開幕倒數100天主題活動在北京隆重舉行。中共中央政治局常委、中國國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正出席活動，並發布北京冬奧會獎牌「同心」。（新華社）

汪文斌指責，澳方的做法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的體育運動政治中立原則，充分曝露出澳洲政府對個別國家盲目追隨，亦步亦趨到了不分是非、毫無底線的程度。

他說：「中方對澳方的所作所為強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出了嚴正交涉。」

汪文斌表示，不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過了《北京冬奧會奧林匹克休戰決議》，有173個會員國共提該決議，這充分體現了國際社會對北京冬奧會的大力支持。一屆簡約、安全、精彩的北京冬奧會必將如期成功地展現在世人面前。

據英國路透社報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）12月8日宣布，澳洲將不派官員出席北京冬奧會。此舉標誌着澳洲追隨美國對北京冬奧會實施外交抵制。

莫里森說，堪培拉是在與中國於一系列問題上存在分歧的前提下做出決定。

莫里森指出，中國在新疆的人權侵犯行為和中國政府不願意與澳洲官員會談是迫使澳洲作出決定的關鍵因素。