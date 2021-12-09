英揆發言人開玩笑討論封城時辦派對後辭職　約翰遜致歉

英國廣播公司（BBC）12月8日報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月8日就引起爭議的首相新聞秘書言論的影片致歉，並下令調查有關行為是否違反了規定。



近日，唐寧街於2020年年底封城期間舉辦派對的醜聞持續發酵，英國首相新聞秘書斯特拉頓（Allegra Stratton）在一場記者會彩排期間發表言論的影片被英媒曝光，引發不少爭議。

英媒日前曝出唐寧街2020年聖誕節之際在「封城」的情況下曾舉辦派對，英國首相約翰遜等人矢口否認，英媒「ITV」12月7日進一步曝光了2020年12月22日時任首相新聞秘書斯特拉頓記者會答辯的彩排影片，讓派對醜聞進一步發酵。

在影片中，扮演記者角色的人向斯特拉頓問道，「我在Twitter上看到，（2020年12月）18日夜間唐寧街舉行了聖誕派對？」斯特拉頓則稱，「我當時回家了，等下······」，隨後「記者」追問約翰遜是否會「縱容」聖誕派對，斯特拉頓為難地稱，「我該怎麼回答？」

這時，另一名在場職員開玩笑稱，你可以回答「那不是派對，是一個有芝士和酒品（的聚會）」。聽到這句話，斯特拉頓問道，「芝士和酒品，沒問題嗎？那是一個商務會議」，隨即，場下有人就斯特拉頓發言稱「別開玩笑」。一段插曲之後，斯特拉頓回答稱：「現在可正在被錄像。這個虛構的派對其實是一個商務會議，會議上未能保持社交距離。」

「ITV」曝光的影片在英國引發爭議，據BBC報道，英國在野黨工黨領袖施紀賢（Sir Keir Starmer）抨擊稱，整個國家的人們都遵守防疫規定與親人分離，許多人甚至不能跟他們愛的人說再見，「英國政府打破防疫規定開派對，現在還在笑」，約翰遜是在「愚弄英國國民」，「應該說出真實情況並道歉。」

美國有線新聞網絡（CNN）12月8日報道稱，在與多名官員交談後，CNN確定唐寧街確實在2020年11月27日和2020年12月18日舉行了社交聚會，並證實了《每日鏡報》的報道，即約翰遜本人在第一次聚會中發表了即興演講。此外，消息人士還證實了關於12月18日交換秘密聖誕老人禮物的報道。

據報道，前述影片中的官員之一——首相的前發言人斯特拉頓剛剛於12月8日辭去政府顧問的職務。