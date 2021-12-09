美國民主峰會即將登場　中俄與西方先掀輿論戰

撰文：房伊媚
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美國總統拜登（Joe Biden）12月9日至10日將以視像形式召開民主峰會，會議還未召開，中國、俄羅斯與西方之間的輿論角力也愈見加劇，中俄斥美國煽動意識形態對立，美媒12月8日則指，中俄官媒正在加緊批評拜登的民主峰會，又引述學者指兩國想削弱峰會提出的訊息。

中國和俄羅斯駐美國大使11月27日在美國《國家利益》雜誌（National Interest）聯合撰文，批評美國自行決定誰能參加民主峰會，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾。

中國：圖為10月15日，中國北京天安門的遊人。（AP）

多名中國外交官也在Twitter上批評美國民主峰會，稱它為「所謂的民主峰會」。中國外交部部長助理華春瑩12月9日在Twitter上批評美國邀請一名被香港警方通緝的疑犯參加「所謂的民主峰會」，是其「真正的議程」的另一項證明。

在這次峰會上，香港前立法會議員羅冠聰獲邀發言，香港保安局局長鄧炳強12月8日曾批評羅冠聰是為了外國政治利益，出賣自己國家。

華春瑩又在帖文中質疑如美國真的關注民主，而且善於自我改造，為何不邀請中央情報局（CIA）前僱員斯洛登（Edward Snowden）及於1月衝擊美國國會的人參加峰會。

美國有線新聞網絡（CNN）12月8日以「中俄攻擊拜登的『所謂』民主峰會」為題發表報道，指中俄官媒正在加緊批評拜登的民主峰會。報道引述分析者稱，目前的情況來自「一份為人熟悉的劇本」，美國在與專制政權競爭、以塑造關於全球治理的觀點時，可能需與中俄這種「影響力行動」鬥爭多年。

報道指，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）政策總監布蘭特（Jessica Brandt）認為，中俄視這次事件為一個機會，他們想加重西方政治界的犬儒主義，及削弱峰會提出的任何重要訊息。

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