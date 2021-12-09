中國外交部：已有不少國家元首和政府首腦註冊出席北京冬奧

中國外交部12月9日表示，已經有不少國家元首、政府首腦和王室成員註冊出席北京冬奧會。



12月9日，在中國外交部例行記者會上，有記者提問稱「除了俄羅斯之外，中國還邀請了哪些國家的領導人出席北京冬奧會？」

中國外交部發言人汪文斌對此表示，各國領導人出席奧運會是由本國奧委會邀請，在國際奧委會系統註冊。

2021年10月26日，北京冬奧會迎來倒數100天，遊客在北京奧林匹克公園遊玩。（新華社）

汪文斌透露：「目前已經有不少國家元首、政府首腦和王室成員註冊出席北京冬奧會，我們對他們表示歡迎。」

汪文斌稱，中國致力於為國際奧林匹克事業做出更多的貢獻，將向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

據俄新社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月30日表示，他計劃出席北京冬奧會開幕式。

12月6日，美國拜登（Joe Biden）政府正式宣布「外交抵制」北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。隨後，澳洲、英國與加拿大等相繼宣布外交抵制北京冬奧會，新西蘭則以新冠疫情為由，決定不派部長級以上官員出席北京冬奧會。