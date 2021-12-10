美國擬推亞洲經濟框架協議　北京：破壞貿易規則割裂市場

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）12月9日稱華府擬在2022年與亞洲國家簽署一個「非常強大」的經濟框架協議，聚焦在供應鏈、出口管制的協調，以及人工智能標準等。



她稱亞洲國家對美國重新參與區域事務的需求極高，目前拜登政府設想的是「一種關於新經濟的新型經濟架構」，希望「明年初、明年第一季正式啟動這個進程」。

她稱框架會是「靈活的」，一些國家可能不會簽署加入框架中的所有項目。她說，美國的目標不僅是讓日本、新加坡、澳洲和新西蘭等已發展國家參與，還要讓馬來西亞、越南和泰國等新興經濟體參與。

在10月12日召開的中國外交部例行記者會上，有記者提問，美國商務部長雷蒙多稱，拜登政府計劃2022年推動一項「強大的經濟框架」，深化與亞洲國家的經濟關係。對此，中方有何評論？

中國外交部發言人汪文斌指出，全球工業鏈產業鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果。中國作為全球最具活力和潛力的經濟體，一直積極維護全球產業鏈供應鏈穩定，堅定不移推動構建開放型世界經濟。美方一再濫用國家力量，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，針對特定國家人為設置貿易和投資壁壘，破壞國際貿易規則，割裂全球市場。

「美方此前曾迫使台積電、三星（Samsung）等企業向美國提供晶片供應鏈的數據，是不是也是你剛才提到的美方的有關框架的一環呢？」汪文斌表示，在全球經濟深度交融的背景下，美方破壞全球產業鏈供應鏈穩定的舉措，純屬逆潮流而動，不得人心，最終將以害己告終。中方敦促美方端正心態，順應時代潮流，摒棄零和思維，切實維護公平公正、非歧視的市場環境，停止做損害世界經濟復甦增長的事。