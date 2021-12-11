美國物價指數創近40年新高　共和黨：通脹已失控

美國11月CPI按年增速符合市場預期再度爆錶，但是拜登表示，通脹數據並沒有體現最近的物價下降。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）將問題歸咎於白宮，稱這是確認每個美國家庭都知道的事：在民主黨的監督下，通脹已經失控。



據中國媒體華爾街見聞報道，12月10日，美國勞工部公布最新數據顯示，美國11月CPI按年上漲6.8%，為1982年以來最高水平，再次刷新紀錄。美國11月CPI數據連續七個月達到或高於5%，按月上漲0.8%，高於市場預期的0.7%。

按照彭博社此前的說法，許多美國人正遇到此生未見的通脹水平。但是拜登在一份聲明中表示，數據並未能完全體現能源價格的大幅下降：「今天的數字反映了世界各地的經濟在我們擺脱全球疫情時所面臨的壓力，但是在上個月收集這些數據後的幾周內的發展顯示，價格和成本的增長正在放緩，儘管沒有我們希望的那麼快。」

他說：「這份報告中一半的價格增長是11月以來的汽車和能源成本。從那時起，我們看到能源價格大幅下降。」

按照拜登之前自己的話所說，美國人「不久」就將看到油價下跌。不過，在本周五公布的CPI數據中，似乎還需要時日才能看到。

聲明最後，拜登表示，物價上漲再次強調了國會應該毫不拖延地通過其 「重建美好未來」法案的重要性，該法案降低了家庭在醫療保健、處方藥、兒童護理等方面的支付額。

在晚些時候拜登在白宮接受採訪時，他進一步強調美國的物價上漲已經達到頂峰，並將比美國人預期的更快減速。

拜登表示：「這是危機的頂峰，我認為你會看到它的變化比它所需要的更早、更快、更迅速，比大多數人想象的更快。」