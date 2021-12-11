歐盟決定是否外交抵制北京冬奧前夕　德國新總理朔爾茨晤馬克龍

撰文：許懿安
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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）12月8日就任，2天後首度外訪。他10日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎會晤，目的是加強歐洲這兩個大國的關係。雙方討論到在烏克蘭邊境集結的俄軍、歐盟經濟、歐盟邊境面對移民潮的壓力。

馬克龍稱：「我們希望壯大歐洲，合作維護歐洲主權。」他稱：「我們的第一次交流顯示出我們觀點趨同。」

兩人會面氣氛友善，先是碰拳打招呼，此外會談的調子是嚴肅但愉快。

馬克龍多次以朔爾茨的名字Olaf稱呼對方，說話時不時以dear Olaf開首。他並在稱呼朔爾茨時以較輕鬆的vous（法語中的「你」），而不是較嚴肅的tu（法語中的「您」）。

圖為法國總統馬克龍2021年12月10日與前來訪問的德國新任總理朔爾茨（不在圖中）舉行會面後的聯合記者會。記者會在巴黎的愛麗舍宮舉行（AP）

歐盟將討論冬奧

港媒11日引述消息稱，歐盟27位外長13日會嘗試就是否加入外交抵制北京冬奧達成共同立場。由於歐盟多國對如何管理對華關係有不同看法，外交人員預期會上有激烈的辯論。

辯論由法國和荷蘭提議進行。一歐盟高級官員稱，辯論會在歐盟每月舉行的外交事務委員會舉行。官員稱歐盟對2022年2月是否派員赴華未有決定，但高度建議歐盟有一致的取態。

圖為法國總統馬克龍（左）2021年12月10日在巴黎愛麗舍宮歡迎前來訪問的德國新任總理朔爾茨。（AP）

朔爾茨稱未決定是否對北京冬奧進行外交抵制。他與馬克龍會面後稱：「我們仍在尋求與很多其他人進行會談，因我們希望在這裏以協調的方式行事。

馬克龍則已在9日稱，進行外交抵制收效甚微（insignificant）。他當時稱：「要清楚的是，你要麼完全抵制、不派運動員（參加北京冬奧），要麼以有用的行動改變事情。」他稱：「我不認為我們應將這些議題正治化，特別是如要採取收效甚微以及象徵式的步驟。」

馬克龍評外交抵制北京冬奧：要麼完全抵制　不派出運動員法國部長指不會外交抵制北京冬奧後　外長則稱歐盟需有共同立場中國回應會否反擊美澳外交抵制北京冬奧　外交部：可以拭目以待
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