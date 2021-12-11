歐盟決定是否外交抵制北京冬奧前夕　德國新總理朔爾茨晤馬克龍

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）12月8日就任，2天後首度外訪。他10日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎會晤，目的是加強歐洲這兩個大國的關係。雙方討論到在烏克蘭邊境集結的俄軍、歐盟經濟、歐盟邊境面對移民潮的壓力。



馬克龍稱：「我們希望壯大歐洲，合作維護歐洲主權。」他稱：「我們的第一次交流顯示出我們觀點趨同。」

兩人會面氣氛友善，先是碰拳打招呼，此外會談的調子是嚴肅但愉快。

馬克龍多次以朔爾茨的名字Olaf稱呼對方，說話時不時以dear Olaf開首。他並在稱呼朔爾茨時以較輕鬆的vous（法語中的「你」），而不是較嚴肅的tu（法語中的「您」）。

圖為法國總統馬克龍2021年12月10日與前來訪問的德國新任總理朔爾茨（不在圖中）舉行會面後的聯合記者會。記者會在巴黎的愛麗舍宮舉行（AP）

歐盟將討論冬奧

港媒11日引述消息稱，歐盟27位外長13日會嘗試就是否加入外交抵制北京冬奧達成共同立場。由於歐盟多國對如何管理對華關係有不同看法，外交人員預期會上有激烈的辯論。

辯論由法國和荷蘭提議進行。一歐盟高級官員稱，辯論會在歐盟每月舉行的外交事務委員會舉行。官員稱歐盟對2022年2月是否派員赴華未有決定，但高度建議歐盟有一致的取態。

圖為法國總統馬克龍（左）2021年12月10日在巴黎愛麗舍宮歡迎前來訪問的德國新任總理朔爾茨。（AP）

朔爾茨稱未決定是否對北京冬奧進行外交抵制。他與馬克龍會面後稱：「我們仍在尋求與很多其他人進行會談，因我們希望在這裏以協調的方式行事。

馬克龍則已在9日稱，進行外交抵制收效甚微（insignificant）。他當時稱：「要清楚的是，你要麼完全抵制、不派運動員（參加北京冬奧），要麼以有用的行動改變事情。」他稱：「我不認為我們應將這些議題正治化，特別是如要採取收效甚微以及象徵式的步驟。」