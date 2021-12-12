日本研發「抗衰老疫苗」　成功改善年長實驗鼠健康＋延長壽命

日本順天堂大學12月11日公布該校研究人員參與團隊開發出一種抗衰老疫苗，在動物實驗中成功改善小鼠與年齡增長相關的病症，還能延長早衰症模型小鼠壽命。這項成果有望用於與年齡增長有關疾病的治療。



新華社12月12日稱，科學家此前已發現，人體內的衰老細胞能夠導致許多與年齡增長相關的疾病發生。

衰老細胞是指在壓力作用下因染色體受損而不可逆地停止分裂的細胞。隨着年齡增長，衰老細胞會在機體組織內累積，但迄今尚未發現可以選擇性且無副作用清除衰老細胞的方法。

衰老細胞清除疫苗誘導的抗體免疫反應，選擇性清除衰老細胞（衰老）並改善慢性炎症。（日本順天堂大學）

順天堂大學發布的公報說，該校研究人員參與團隊報告了一種衰老抗原——非轉移性黑色素瘤糖蛋白B（GPNMB）。

GPNMB是一種在衰老細胞中聚集的分子，它在患動脈粥樣硬化小鼠的血管內皮細胞和白細胞中增多。用高脂肪飲食小鼠進行的實驗顯示，敲除含有GPNMB分子的衰老細胞相關基因，可以減弱這些小鼠脂肪組織的衰老程度，改善它們全身代謝異常。

研究團隊以GPNMB為抗原成分研發出抗衰老疫苗。實驗顯示，這種疫苗能成功清除小鼠體內含有GPNMB分子的衰老細胞，改善小鼠與年齡增長相關的病理性改變，還能延長早衰症模型小鼠壽命。

研究發現，衰老細胞去除疫苗可改善與肥胖相關的糖尿病和動脈硬化，改善與衰老相關的虛弱，並延長早衰小鼠的壽命。（日本順天堂大學）

相關論文已發表在英國《自然・老化》（Nature Aging）雜誌網絡版上。研究團隊認為，這一發現將來有可能用於治療腦退化症等與年齡增長相關的疾病。