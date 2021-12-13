G7外長會議　英國警告俄羅斯「正考慮所有制裁選項」

七國集團（G7）外長會議自12月11日一連兩天舉行，多國就烏克蘭危機及伊朗核問題進行討論。會後德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，若烏克蘭局勢惡化，連接俄德的北溪2號天然氣管道將無法投入使用。



英國外相卓慧思（Liz Truss）警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，將付上沉重代價。被問道會採取什麼經濟制裁手段，卓慧思表示「正考慮所有選項」。

德國新任外長貝爾博克同時表示，若烏克蘭局勢惡化，連接俄德的北溪2號天然氣管道將無法投入使用。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表達了相同意見。目前德國暫停就北溪2號營運的批核，波蘭與美國呼籲德國推遲有關審批，以警告俄羅斯。

圖為12月12日，G7外長會議在英國利物浦舉行，眾人正準備合照。（Reuters）

另一方面，G7會議亦就伊朗核問題進行討論。英國表示，目前在維也納恢復的核談判會是伊朗的「最後機會」，但稱「伊朗還有時間考慮」同意這份協議。

美國前總統特朗普（Donald Trump）單方面撕毀核協議，並對伊朗重新實施制裁，伊朗決定重新提煉濃縮鈾回應。至拜登上台後美國決定重返核協議，多方就核問題重啟談判。伊朗不滿美國不願放棄制裁，談判至今未能取得突破。