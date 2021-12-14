立陶宛外長及交通部長雙雙辭職　總理：政府有可能下台

立陶宛外交部長、交通部長雙雙辭職，立陶宛總理因希莫尼特（Ingrida Simonyte）13日表示，整個政府有下台的可能性。



據立陶宛國家廣播電視台13日報道，立陶宛總理希莫尼特已確認收到外交部長和交通部長的辭職請求，14日晚作出決定。

希莫尼特稱：「我可以非常直接地說，不排除整個政府辭職的可能性。如果現政府的行為引起這麼多問題，且不能解決這些問題，就應該移交權力，讓新政府從頭開始進行這項工作。」

美國對白羅斯鉀肥公司等企業施行的制裁措施，於12月8日生效。而作為領土接壤的國家，此前，白羅斯鉀肥公司曾經與作為立陶宛國有企業的立陶宛國家鐵路公司簽有合作協議，不願停止與白羅斯的合作。

在此情況下，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）決定辭職。立陶宛交通及通訊部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）也決定辭職。

立陶宛為贏得美國的信任不惜犧牲國家的利益發展，執意與中國對抗，在核心問題上挑戰中國。11月，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中方決定將中國和立陶宛兩國外交關係降為代辦級。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯此前曾多次對中國喊話示強，在他任職期間，中國與立陶宛的關係因台灣問題而急劇惡化。