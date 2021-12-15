北京冬奧｜比利時與奧地利以疫情為由　不派官員出席

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）12月14稱，該國政界高級人士將不出席北京冬奧會，原因是中國因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）限制，而進行非外交抵制。比利時亦有類似說法。



俄衛網14日引述奧地利總理接受德國《世界報》採訪時稱：「奧地利政界高級人士將不出席中國的冬奧會。但這不是外交抗議或抵制，而是由於中國在新冠肺炎實行的限制嚴格。由於疫情，在中國政界人士無法親自迎接本國的運動員，因此奧地利政界人士或者外交官們前往中國沒有意義，在那裏要通過視像與運動員們聯繫。」

他稱本人更喜歡在奧地利維也納歡迎奧地利運動員參加冬奧。他最後說：「我們反對把奧運會政治化並在歐盟進行協調。」

圖為2021年11月9日，一名女士在中國北京的北京冬奧會和殘奧會標誌附近拍照。（AP）

另一方面，比利時國會議員科戈拉蒂（Samuel Cogolati）14日向首相德克羅（Alexander De Croo）提問，該國會否對北京冬奧進行外交抵制，德克羅稱聯邦政府不打算派任何代表出席。

《自由比利時報》（La Libre Belgique）14日引述德克羅的發言人稱，比利時無論如何也不打算派代表赴華，原因很簡單，有2個原因：第一，比利時沒派出過代表團參加過冬奧會，因為該國通常沒有多少運動員參加。第二，公共衛生狀況不允許。比利時在今年夏天亦沒派代表出席東京奧運。

該報引述首相發言人稱，故此對於北京冬奧的安排，不存在以指控侵犯人權為由而進行外交抵制的問題。