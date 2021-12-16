新冠肺炎｜福奇：似乎無需開發針對Omicron的疫苗加強劑

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron（奧密克戎）變種病毒株在全球蔓延，各地紛紛為民眾接種疫苗加強劑。美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）12月15日認為此舉有效對抗Omicron，所以看來無需另外開發針對它的加強劑。



路透社報道，福奇在白宮的疫情簡報會上表示，該研究所與莫德納（Moderna）藥廠合作的研究發現，接種兩劑莫德納疫苗後，其對對Omicron的中和作用明顯偏低，但在接種第三劑後的兩週，疫苗的中和力顯著增加，並足以消滅Omicron。

福奇指現時的疫苗加強劑接種制度有效打擊Omicron，目前無需要開發針對特定病毒株的疫苗加強劑。

同場的美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，當局發現完全接種疫苗的安老院人士確診個案開始上升，惟當中接種加強劑人士的感染率則低很多，強調有接種加強劑的需要。

瓦倫斯基亦稱，感染Delta病毒株仍佔美國目前大多數病例，而Omicron則佔大約3%個案，她指初步數據顯示Omicron的傳染力比Delta高，確診人數約兩天增加一倍，因此預計Omicron的確診個案會在未來數週持續增加。