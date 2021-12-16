拜登提名甘迺迪女兒出任美國駐澳洲大使　關穎珊或派駐伯利茲

美國總統拜登（Joe Biden）12月15日提名卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）出任駐澳洲大使，另外華裔前奧運花式滑冰選手關穎珊（Michelle Kwan）則獲提名為駐中美洲國家伯利茲（Belize）大使。



美聯社報道，現年63歲的卡洛琳甘迺迪曾在奧巴馬（Barack Obama）時代任美國駐日本大使，父親為第35屆總統甘迺迪（John F. Kennedy）。拜登在參選2020年總統大選初期，卡洛琳已經表態支持，大讚對方長年為民眾服務，並憶及拜登擔任副總統時訪日的場面。

卡洛琳亦提到家族與南太平洋的淵源，指父親在二戰時，他的魚雷艇遭日軍擊沈後，一眾船員獲澳洲及所羅門群島人救上岸。她表示如果自己的任命獲確認，就會努力回報這份恩情，並期待與澳洲政府合作，加強兩國盟友關係、改善全球衛生、增加疫苗供應及應對氣候危機等。

關穎珊曾多次代表美國揚威花式滑冰舞台，並兩度奪得奧運獎牌。（AP）

至於現年41歲的關穎珊在運動員時代多次揚威世界花式溜冰錦標賽，並分別在1998年長野冬季奧運及2002年鹽湖城冬奧奪得銀和銅牌。她在2006年首度為華府擔任外交工作，目前為國際特殊奧林匹克組織（Special Olympics International）的財務秘書及董事會成員。

與卡洛琳一樣，關穎珊在拜登出戰2020年總統大選初期支持對方，於2019年加入競選團隊。