中國出口減少澳洲尿素短缺　廠商急急安排包機調貨

受中方供應減少影響，澳洲車用尿素溶液（AdBlue）短缺持續，恐將導致該國物流運輸網絡癱瘓。



據澳洲廣播公司（ABC）12月15日報道，為確保車用尿素的供應，澳洲AdBlue廠商AUSblue正安排多架重型包機待命，從全球各地緊急調貨。

車用尿素是讓柴油車尾氣達到環保標準的必要原料，缺少車用尿素溶液會導致多數型號柴油車無法上路。在地廣人稀的澳洲，柴油卡車常被稱為該國的「命脈」，因為幾乎所有商品都需要公路運輸。

大多數現代柴油機中需要添加車用尿素溶液，」澳洲國家道路運輸協會（NRTA）負責人曾表示。「很多這種溶液，或是製造它的化學品都是從中國進口的。而來自中國的車用尿素供應已經枯竭。因此，現在澳洲AdBlue嚴重短缺。」

另據澳洲新聞網12月14日援引數據稱，直到今年初為止，該國高達8成的尿素依賴中國進口。如今，澳大卡貨司機和運輸業者越來越擔心，尿素短缺將導致該國物流運輸網絡癱瘓。

隨着聖誕節和糧食收穫期臨近，澳洲AdBlue最大製造商AUSblue行動起來了。

AUSblue母公司DGL集團的行政總裁亨利（Simon Henry）透露，為確保車用尿素溶液的穩定供應，他們正安排多架重型包機待命，從全球各地緊急調貨。他說，每架飛機可以空運250噸貨物。

澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）12月13日表示，該國還有大約七周的供應量，並且還在與包括印尼、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和日本在內的貿易夥伴進行談判。